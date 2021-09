“Atti sess***” Tommaso Stanzani e Martina Miliddi | scatta la censura La decisione clamorosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo Amici 2020 la vita diè cambiata e proprio grazie al talent di Maria De Filippi per il ballerino si sono perte tante porte nel mondo del lavoro ed è anche arrivato l’amore. Il ballerino è inffidanzato conorzi, vincitore dell’ultima edizione di amici e influencer di grande successo. Questa estate ha lavorato per il videoclip ufficiale del singolo “Stelle Cadenti” del cantautore Ermal Meta, dove è stato il protagonista di una sua coreografia, è salito sul palco di Bti Live, nel cast ufficiale dei professionisti e in queste ultime ore ha ufficialmente debuttato come modello in occasione della Milano Fashion Week sfilando per Lumièrêve, il brand Manuel Ritz....