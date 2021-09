Atp Sofia | Jannick Sinner vuole difendere il titolo | come seguirlo in tv

(Di martedì 28 settembre 2021) Il tennista altoatesino un anno fa nella capitale bulgara conquistava il primo Atp in carriera. Va a caccia di un nuovo trionfo sperando di raccogliere punti pesanti per qualificarsi per le ATP Finals ...

Il tennista altoatesino un anno fa nella capitale bulgara conquistava il primoin carriera. Va a caccia di un nuovo trionfo sperando di raccogliere punti pesanti per qualificarsi per leFinals a ...Il programma, gli orari e l' ordine di gioco di mercoledì 29 settembre al torneo2021 . Per Andreas Seppi inizia l'avventura nel main draw; l'azzurro sfiderà l'ucraino Illya Marchenko. Gianluca Mager, invece, sarà impegnato nel secondo turno con il serbo Miomir ...Oggi, martedì 28 settembre, alle ore 17 (orario soggetto a possibili slittamenti) è in programma il match Musetti-Kuzmanov, valido per il primo turno del torneo di tennis ATP Sofia 2021: il giovane az ...Jannik Sinner si appresta a fare il proprio debutto al torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano esordirà direttamente agli ottavi di finale, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone (posiz ...