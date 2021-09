Atletico Madrid, Cerezo: «Contro il Milan vogliamo i tre punti» (Di martedì 28 settembre 2021) Atletico Madrid, il presidente Enrique Cerezos ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di stasera con il Milan Atletico Madrid: Il presidente dei colchoneros Enrique Cerezos ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso i canali del club. Le sue parole: «È un girone molto complicato e sappiamo che dobbiamo vincere per passare alla fase successiva. Andiamo a San Siro per prenderci i tre punti. Tutti i giocatori dell’Atletico vogliono giocare sempre partite del genere, vogliamo fare una grande partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021), il presidente Enriques ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di stasera con il: Il presidente dei colchoneros Enriques ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso i canali del club. Le sue parole: «È un girone molto complicato e sappiamo che dobbiamo vincere per passare alla fase successiva. Andiamo a San Siro per prenderci i tre. Tutti i giocatori dell’vogliono giocare sempre partite del genere,fare una grande partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - PauloFutre : La historia de la BWF: Baggio-Weah-Futre ?? @mundodeportivo - JVCKSMOL : stasera l'atletico madrid, a san siro, rivivrà gli orrori della finale del 2016 - JoviAcm : RT @DavideLusinga: Nell'altra gara del girone B di #YouthLeague Porto e Liverpool pareggiano 1-1. Vantaggio portoghese con Abreu al 69', pa… - DavideLusinga : Nell'altra gara del girone B di #YouthLeague Porto e Liverpool pareggiano 1-1. Vantaggio portoghese con Abreu al 69… -