Atletica, perché il futuro di Filippo Tortu è nei 200 metri (Di martedì 28 settembre 2021) L’amore sembra sbocciato. Quello che sembrava un amore impossibile, quasi rifiutato da una delle due parti, si è rinvigorito in una notte di fine estate in Africa. Filippo Tortu e i 200 metri si sono annusati, hanno pure litigato in passato ma adesso sembra davvero che sia cambiato tutto e che lo sprinter milanese, campione olimpico della 4×100, abbia prima di tutto convinto se stesso che la strada del mezzo giro di pista sia quella giusta quantomeno per una parte dello sviluppo della sua carriera. In tanti, fra gli addetti ai lavori, hanno spinto Tortu, in passato, sulla strada dei 200 ma lo sprinter azzurro ha sempre voluto mettere davanti a tutto la sua predisposizione per lo sprint puro, andandosi a prendere una finale mondiale nei 100 metri, primo italiano dopo 32 anni. Nelle ultime due stagioni, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) L’amore sembra sbocciato. Quello che sembrava un amore impossibile, quasi rifiutato da una delle due parti, si è rinvigorito in una notte di fine estate in Africa.e i 200si sono annusati, hanno pure litigato in passato ma adesso sembra davvero che sia cambiato tutto e che lo sprinter milanese, campione olimpico della 4×100, abbia prima di tutto convinto se stesso che la strada del mezzo giro di pista sia quella giusta quantomeno per una parte dello sviluppo della sua carriera. In tanti, fra gli addetti ai lavori, hanno spinto, in passato, sulla strada dei 200 ma lo sprinter azzurro ha sempre voluto mettere davanti a tutto la sua predisposizione per lo sprint puro, andandosi a prendere una finale mondiale nei 100, primo italiano dopo 32 anni. Nelle ultime due stagioni, ...

