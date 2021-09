Atalanta Young Boys, Lefort: «Siamo la sorpresa d’Europa, non sottovalutateci» (Di martedì 28 settembre 2021) Il difensore dello Young Boys Jordan Lefort sfida l’Atalanta in vista del match di Champions League Jordan Lefort, difensore dello Young Boys, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha lanciato il guanto di sfida all’Atalanta in vista del match di domani in Champions League. sorpresa – «Siamo la sorpresa e soprattutto in casa, grazie al campo sintetico che è perfetto per sviluppare calcio, giochiamo alla grande. Così è complicato per tutti vincere a Berna: Ronaldo ci ha perso due volte su due, tra Juve e Manchester. Non so come potrà andare il resto del girone, ma con un’altra vittoria credo che arrivare almeno terzi per rimanere in Europa sia probabile». Atalanta – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Il difensore delloJordansfida l’in vista del match di Champions League Jordan, difensore dello, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha lanciato il guanto di sfida all’in vista del match di domani in Champions League.– «lae soprattutto in casa, grazie al campo sintetico che è perfetto per sviluppare calcio, giochiamo alla grande. Così è complicato per tutti vincere a Berna: Ronaldo ci ha perso due volte su due, tra Juve e Manchester. Non so come potrà andare il resto del girone, ma con un’altra vittoria credo che arrivare almeno terzi per rimanere in Europa sia probabile».– ...

