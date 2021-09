Atalanta-Young Boys domani in tv in chiaro? Data, orario e streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il pari contro il Villarreal, l’Atalanta vuole tornare a riassaporare la vittoria. Nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, gli uomini di Gasperini ospitano lo Young Boys. Un avversario da non sottovalutare minimamente, complice la vittoria al debutto contro il Manchester United di Ronaldo. Padroni di casa ovviamente favoriti, ma guai a prendere l’impegno sottogamba. Fischio d’inizio alle 21:00 di domani, mercoledì 29 settembre nella cornice del Gewiss Stadium. Potrete seguire la sfida in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Infinity. Niente diretta in chiaro quindi per questo match che Sportface.it vi farà vivere con ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il pari contro il Villarreal, l’vuole tornare a riassaporare la vittoria. Nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di, gli uomini di Gasperini ospitano lo. Un avversario da non sottovalutare minimamente, complice la vittoria al debutto contro il Manchester United di Ronaldo. Padroni di casa ovviamente favoriti, ma guai a prendere l’impegno sottogamba. Fischio d’inizio alle 21:00 di, mercoledì 29 settembre nella cornice del Gewiss Stadium. Potrete seguire la sfida in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go e su Infinity. Niente diretta inquindi per questo match che Sportface.it vi farà vivere con ...

