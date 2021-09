Atalanta, senti Elio Corbani: “Scudetto? Bisogna puntare alla Coppa Italia. Il mio lavoro…” (Di martedì 28 settembre 2021) Ai microfoni de L’Eco di Bergamo ha parlato il giornalista Elio Corbani: tra ricordi editoriali e un’Atalanta fresca di inizio stagione. Le dichiarazioni di Elio Corbani “Ho vissuto l’Atalanta sia nei lati positivi che in quelli negativi. La mia passione era andare a seguire la squadra durante le radiocronache: se ci metti il cuore, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Orgoglio (nero) azzurro per questa finale: la soddisfazione di Toloi e Pessina su Instagram Le congratulazioni dell’Atalanta nei confronti di Toloi e Pessina: “Orgogliosi di voi” Rafael Toloi e Matteo Pessina sono campioni d’Europa (il mondo Atalanta è orgoglioso di voi) Toloi: “Solo ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 settembre 2021) Ai microfoni de L’Eco di Bergamo ha parlato il giornalista: tra ricordi editoriali e un’fresca di inizio stagione. Le dichiarazioni di“Ho vissuto l’sia nei lati positivi che in quelli negativi. La mia passione era andare a seguire la squadra durante le radiocronache: se ci metti il cuore, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Orgoglio (nero) azzurro per questa finale: la soddisfazione di Toloi e Pessina su Instagram Le congratulazioni dell’nei confronti di Toloi e Pessina: “Orgogliosi di voi” Rafael Toloi e Matteo Pessina sono campioni d’Europa (il mondoè orgoglioso di voi) Toloi: “Solo ...

Advertising

Smgii1908 : @chefastidioo_ Senti, quest'anno contro la Samp sul 2-1 hai scritto 'ihih lo dtt k finiva 2-1!1!1! Eheheheh' e con… - Trepppunti : Mi pare di assistere agli scontri diretti dell'anno scorso, in cui speri di vincere per avanzare in classifica quel… - vivoperlinter : #Inter: senti #Lautaro #InterAtalanta - Ghino80 : RT @Yuro_23: Ricordatevi che Dzeko dovrà giocare anche in Ucl e qui ti senti male... la partita non la recuperi mai l’Atalanta è iniziata a… - Yuro_23 : Ricordatevi che Dzeko dovrà giocare anche in Ucl e qui ti senti male... la partita non la recuperi mai l’Atalanta è… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta senti Inter, senti Adani: 'Barella dopo l'Europeo è cambiato, ora è superiore...' Commenta per primo Daniele Adani parla alla Bobo Tv di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter : 'Va sottolineata una grandissima partita di Barella contro l'Atalanta: lui ora è completo e gioca al livello dei migliori. Dopo l'Europeo è migliorato ancora per leggerezza, libertà, nel fare ciò che deve fare nel modo e momento giusto. Ora Barella fa sempre la ...

Inter, senti Calhanoglu: 'Scudetto? Noi favoriti. Ecco perché dal Milan...' Come si batte l'Atalanta che lei ha sconfitto lo scorso campionato, all'ultima giornata, centrando ... Inter, senti Calhanogli - Come vive il fatto di avere la bacheca ancora vuota? L'altro giorno ...

Atalanta, senti Toloi: 'Ho voglia di vincere un trofeo. Dopo le sfide con Inter e Milan...' Calciomercato.com Inter, attacco da scudetto. Ma dietro balla troppo L'Inter ha fatto di tutto per perdere, contro l'Atalanta, e non c'è riuscita. È già un bel risultato. Non è da squadra qualunque buttare occasioni da gol, sprecare un rigore, farsi venire il mal di ma ...

Malinovskyi illumina San Siro col mancino Ruslan Malinovskyi protagonista assoluto nel pomeriggio di San Siro in Inter Atalanta. L'ucraino si prende la scena con un gol e non solo ...

Commenta per primo Daniele Adani parla alla Bobo Tv di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter : 'Va sottolineata una grandissima partita di Barella contro l': lui ora è completo e gioca al livello dei migliori. Dopo l'Europeo è migliorato ancora per leggerezza, libertà, nel fare ciò che deve fare nel modo e momento giusto. Ora Barella fa sempre la ...Come si batte l'che lei ha sconfitto lo scorso campionato, all'ultima giornata, centrando ... Inter,Calhanogli - Come vive il fatto di avere la bacheca ancora vuota? L'altro giorno ...L'Inter ha fatto di tutto per perdere, contro l'Atalanta, e non c'è riuscita. È già un bel risultato. Non è da squadra qualunque buttare occasioni da gol, sprecare un rigore, farsi venire il mal di ma ...Ruslan Malinovskyi protagonista assoluto nel pomeriggio di San Siro in Inter Atalanta. L'ucraino si prende la scena con un gol e non solo ...