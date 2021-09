Atalanta, Gasperini: «Con Young Boys gara fondamentale ma non decisiva» (Di martedì 28 settembre 2021) “La partita è speciale perché dopo tanto girovagare per l’Europa finalmente riusciamo a giocare in casa nostra e con il nostro pubblico. Sarà sicuramente una giornata storica per l’Atalanta”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League con lo Young Boys. “Per loro parlano i risultati, nelle ultime 10 partite ne hanno vinte 9 e pareggiata una. Non è una squadra da quarta fascia, è difficile da incontrare e la vittoria con il Manchester United all’esordio ne è la conferma”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. “Per noi non è una partita decisiva ma fondamentale”. “È una squadra organizzata, veloce, abituata a giocare per vincere, bisogna stare attenti alle loro ripartenze e alla loro capacità di andare ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “La partita è speciale perché dopo tanto girovagare per l’Europa finalmente riusciamo a giocare in casa nostra e con il nostro pubblico. Sarà sicuramente una giornata storica per l’”. Così Gian Piero, allenatore dell’, alla vigilia della sfida di Champions League con lo. “Per loro parlano i risultati, nelle ultime 10 partite ne hanno vinte 9 e pareggiata una. Non è una squadra da quarta fascia, è difficile da incontrare e la vittoria con il Manchester United all’esordio ne è la conferma”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. “Per noi non è una partitama”. “È una squadra organizzata, veloce, abituata a giocare per vincere, bisogna stare attenti alle loro ripartenze e alla loro capacità di andare ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : L'Atalanta dopo un mese ritrova Muriel. Gasperini: 'Per domani sarà arruolabile' - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA ? NESSUNA SQUALIFICA PER GASPERINI. NOTA DI BIASIMO PER L'ALLENATORE #SkySport #Gasperini #Atalanta - JeanMarie1899 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Atalanta dopo un mese ritrova Muriel. Gasperini: 'Per domani sarà arruolabile' - MasciTini : RT @Carlo_Canavesi: Caso #Gasperini-antidoping: nessuna sanzione per l’allenatore dell’#Atalanta. Nota di biasimo e pagamento delle spese p… - lacustre81 : RT @Carlo_Canavesi: Caso #Gasperini-antidoping: nessuna sanzione per l’allenatore dell’#Atalanta. Nota di biasimo e pagamento delle spese p… -