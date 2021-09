Assegno unico per i figli, c’è la proroga per gli arretrati: mercoledì in Consiglio dei ministri il via libera al provvedimento (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva domani in Consiglio dei ministri la proroga dei termini per fare domanda di Assegno unico con retroattività ai mesi precedenti. È quanto confermano fonti di governo, spiegano che la norma compare nell'ambito di un decreto di proroga di termini inserito all'ordine del giorno della riunione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva domani indeiladei termini per fare domanda dicon retroattività ai mesi precedenti. È quanto confermano fonti di governo, spiegano che la norma compare nell'ambito di un decreto didi termini inserito all'ordine del giorno della riunione. L'articolo .

