Assegno per i figli, proroga al 31 ottobre per professionisti e partite Iva. Finora solo 452mila domande (Di martedì 28 settembre 2021) Il Governo concede più tempo per chiedere l’aiuto temporaneo senza perdere gli arretrati. Introdotto a luglio, è stato chiesto Finora solo dal 33% degli aventi diritto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 settembre 2021) Il Governo concede più tempo per chiedere l’aiuto temporaneo senza perdere gli arretrati. Introdotto a luglio, è stato chiestodal 33% degli aventi diritto

Advertising

AternoStefano : Segue Tabulati: ridicolo poi che per giustificare l’urgenza(DL)si inserisca in mezzo a diversa materia:”Ritenuta al… - SydneyFD : Io che, mentre aspetto in macchina, assegno i punteggi alla gente per come parcheggia. - Italia_Notizie : Superbonus 110%, rinnovo al 2023. Proroga anche per l’assegno unico ai figli - thebrightside0 : #buonenotizie?? In #Germania per ogni figlio l'assegno mensile è di 200€! #assegnotemporaneo #bonus - Cianluca1 : @INPS_it Buongiorno, chiedo ancora scusa per il disturbo! Come mai alcune domande di assegno temporaneo accolte e l… -