Asia, Borse deboli su crisi Evergrande e carenza energia in Cina (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – A Tokyo, si muove sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore Shenzhen (-0,02%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Su di giri Hong Kong (+1,64%); in discesa Seul (-1,09%). Leggermente negativo Mumbai (-0,27%); sulla stessa tendenza, negativo Sydney (-1,33%). Gli investitori stanno continuando a monitorare la crisi del debito del gigante cinese Evergrande, mentre crescono le preoccupazioni per il potenziale impatto di una crescente carenza di energia in Cina. Un’ondata anomala di calore ha costretto il Paese a limitare il consumo di energia elettrica, con il governo del Guangdong che ha invitato industrie e famiglie a tagliare l’uso dell’elettricità. Tra le aziende colpite ci sono diversi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – A Tokyo, si muove sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore Shenzhen (-0,02%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Su di giri Hong Kong (+1,64%); in discesa Seul (-1,09%). Leggermente negativo Mumbai (-0,27%); sulla stessa tendenza, negativo Sydney (-1,33%). Gli investitori stanno continuando a monitorare ladel debito del gigante cinese, mentre crescono le preoccupazioni per il potenziale impatto di una crescentediin. Un’ondata anomala di calore ha costretto il Paese a limitare il consumo dielettrica, con il governo del Guangdong che ha invitato industrie e famiglie a tagliare l’uso dell’elettricità. Tra le aziende colpite ci sono diversi ...

