Asia aderisce al progetto del ministero della Giustizia per l'inserimento in azienda di ex detenuti (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L'Asia ha aderito, di concerto con l'amministrazione comunale, al progetto di 'Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna e in uscita dal circuito penitenziario' promosso dalla direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova del ministero della Giustizia. Nello specifico, otto ex detenuti domiciliati in provincia di Benevento che sono in fase di uscita dal circuito penale saranno inseriti in azienda in un percorso lavorativo e di formazione professionale. L'obiettivo è, attraverso il rafforzamento delle reti territoriali – per Benevento fondamentale è stato il ruolo dell'Uepe e dell'azione sinergica di Confindustria -, di contrastare e contenere l'emarginazione ...

