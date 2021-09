Ascolti tv, parte bene “Striscia la notizia – La voce dell’inscienza” (Di martedì 28 settembre 2021) Buoni dati per il programma Mediaset parte bene il primo appuntamento con “Striscia la notizia – La voce dell’inscienza” che ieri, lunedì 27 settembre, ha aperto la 34esima stagione con 4.790.000 telespettatori e il 19.77% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci condotto per la prima volta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha ottenuto il 22.50% di share. Alle 21.34, lo storico varietà campione d’Ascolti ha raggiunto picchi di5.613.578 telespettatori, pari al 23.19% di share e al 25.62% di share sul target 15-64 anni. I conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, hanno commentato: «Chiediamo scusa, non l’abbiamo fatto apposta! In Italia ci sono molti più spagnoli di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) Buoni dati per il programma Mediasetil primo appuntamento con “la– La” che ieri, lunedì 27 settembre, ha aperto la 34esima stagione con 4.790.000 telespettatori e il 19.77% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci condotto per la prima volta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha ottenuto il 22.50% di share. Alle 21.34, lo storico varietà campione d’ha raggiunto picchi di5.613.578 telespettatori, pari al 23.19% di share e al 25.62% di share sul target 15-64 anni. I conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, hanno commentato: «Chiediamo scusa, non l’abbiamo fatto apposta! In Italia ci sono molti più spagnoli di ...

