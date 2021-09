Ascolti TV | Lunedì 27 settembre 2021 I Bastardi di Pizzofalcone stabile a 4 | 5 mln 21 5% | GF Vip 2 | 8 mln 19 2% Striscia ritorna dal 19 8%

(Di martedì 28 settembre 2021) Signorini - GF VipNella serata di ieri,27, su Rai1 Idi3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 Il giustiziere della notte ha interessato 1.206.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 The Foreigner ha raccolto 1.080.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.186.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare in replica registra 363.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna 365.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 361.000 spettatori ...

Advertising

tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 27 settembre 2021. GfVip sale al 19,2%, I Bastardi di Pizzofalcone al 21,5%, Striscia riparte d… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 27 settembre 2021: Bastardi di Pizzofalcone vs GF Vip - tvblogit : Ascolti tv lunedì 27 settembre 2021: Bastardi di Pizzofalcone vs GF Vip - Misteralextv : Torna a crescere il #gfvip nella naturale collocazione del lunedì. 19,2% e 2,8 milioni di spettatori. Buono anche i… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 27 settembre 2021 I Bastardi 21,5%, GFVip 19,2% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì

27 settembre Francesco Totti ha compiuto 45 anni. Un compleanno che non è passato inosservato:... che l'ha presa in giro per glipoco esaltanti della trasmissione. Star in the star, ...... tornata su Rai1 sette giorni fa con ottimiche confermano l'attaccamento del pubblico alla ... Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda27 settembre. I bastardi di Pizzofalcone 3, le ...