Ascolti Tv analisi 27 settembre 2021 | Signorini Bruganelli vs Volpe accorcia su Pizzofalcone Eco Iacona batte Porro Calenda vs Raggi Ricci sorpassa Amadeus

(Di martedì 28 settembre 2021) In access prima sfida tra. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,6 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,790 milioni di spettatori con uno share del 19,8% Sfide dialettiche e binarie in primo piano in tv lunedì 27. La prima quella tra le ammiraglie. Su Rai1 I Bastardi diha affrontato il GF Vip su Canale 5, con Alfonsoche ha fatto confrontare Sonia(che aveva postato una foto con Giancarlo Magalli) e Adriana. In tema informazione, Presa diretta ha parlato di transizione energetica e geopolitica indagando su carbone e petrolio mentre Quarta Repubblica si è buttata sul caso Morise, sulla sentenza riguardante la trattativa tra Stato e Mafia che scagiona tra gli altri il generale Mario ...