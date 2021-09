Ascolti tv 27 settembre 2021 | Gassmann stacca alla grande il Grande Fratello Vip

(Di martedì 28 settembre 2021)tv: la fiction di Rai1 vince su reality show di Canale5 Un altro lunedì sera a favore di Rai1 che con I bastardi di Pizzofalcone ha registrato il 21,46% di share media con 4,458 milioni di telespettatori. La fiction con Alessandrosettimana scorsa aveva raccolto il 21,77% e 4,496 milioni, quindi dati molto stabili. Seconda posizione per ilVip su Canale5 al 19,15% e 2,828 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show aveva portato a casa il 17,48% con 2,578 milioni. Medaglia di bronzo per il film Il giustiziere della notte su Rai2 al 5,44% con 1,206 milioni di contatti. Lunedì scorso la stessa rete aveva fatto il 4,13% e 869 mila con il film Jumanji – Benvenuti nella giungla.tv altre reti Giù dal podio si piazza Presa diretta ...

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - fabiofabbretti : Vi ricordate quando dicevo che #Pomeriggio5 sarebbe durato 45 minuti (e qualcuno rideva pure)? Bene, ieri la puntat… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 27 settembre 2021: Gassmann stacca alla grande il 'GF Vip'. “I bastardi di Pizzofaclone” 21,46%, “Grande… - AndreaAAmato : Ascolti tv 27 settembre 2021: Gassmann stacca alla grande il 'GF Vip'. “I bastardi di Pizzofaclone” 21,46%, “Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

Tv lunedì 272021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali ...VOLPAGO (TREVISO) - Una grave forma tumorale ha chiuso per sempre, sabato 25, i bellissimi occhi azzurri di Elvis Mattarollo, portando il dolore in una splendida ...che ancora ci, che ...Il Grande Fratello Vip 6 torna a crescere dal punto di vista degli ascolti nella serata del lunedì. Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Sign ..."Perché quando si parla di Covid si ascoltano i virologi e quando si parla di lavoro non si ascoltano i sociologi?" Domenico De Masi ...