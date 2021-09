Ascanio e Katia del Grande Fratello | la rivelazione inaspettata a 15 anni dall’inizio della loro storia

Advertising

sunshine_myeyes : @GrandeFratello Siete davvero imbarazzanti, la nave dell'amore e mettete le foto delle prove ricompensa. Cechu-igna… - giuliana17 : @crediciecamente Dimenticare Katia ed Ascanio sposati da anni cn due figli e Giovanni e Francesca ..sposati pure lo… - FarSenza : @Itpagliaccio1 Quelli erano gf ricolmi di trash anche dove le love story cmq erano divertenti. Prendi Ascanio e Katia, io mi spaccavo - zorzando6 : RT @emorgan68: Ma che ne sapete voi fan di sbaciucchiamenti compulsivi di quando Katia prendeva a calci negli stinchi Ascanio finendo poi p… - emorgan68 : Ma che ne sapete voi fan di sbaciucchiamenti compulsivi di quando Katia prendeva a calci negli stinchi Ascanio fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascanio Katia

SoloGossip.it

... attraverso alcuni esponenti (con nomi di primo piano come Elio Germano eCelestini), in ... Qui il video con il servizio sulle capienze dei teatri e l'intervista aCaselli curatrice allo ...Nel suo ristorante di viaSforza l'ambiente è elegante ma anche molto accogliente, perfetto ... aperitivo extra per gli utenti di TheFork I Salotti, Chiusi (SI) - ChefMaccari, 1 stella ...A 15 anni dall'inizio della loro storia d'amore, Ascanio e Katia del Grande Fratello si lasciano andare ad una rivelazione inaspettata ...Nella casa del GF Vip potrebbe essere nata una nuova coppia? Le ultime foto e i video dimostrano come l'intesa tra Manuel e Lulù sia speciale.