Arsenal, Xhaka fuori 2 mesi: salta anche Italia-Svizzera (Di martedì 28 settembre 2021) Il centrocampista dell'Arsenal Granit Xhaka ha riportato la rottura del legamento interno del ginocchio destro e sarà fuori per almeno sei-otto settimane. Il giocatore svizzero che salterà una serie di partite per l'Arsenal così come entrambe le pause internazionali con la Svizzera, di cui è capitano. In particolare Xhaka non ci sarà per il decisivo scontro diretto in programma a Novembre contro l'Italia valido per la qualificazioni ai Mondiali.

