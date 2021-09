Argentina | otto italiani tra i convocati | c' è Dybala

(Di martedì 28 settembre 2021)’ nella lista deidel ct dell’Lionel Scaloni per le sfide contro Paraguay, Uruguay e Perù in programma adbre e valide per le qualificazioni al Mondiale 2022. Presente anche lo juventino Paulo, infortunatosi ieri nel match con la Sampdoria. Questa la lista completa. Portieri: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Esteban Andrada (Monterrey). Difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina Lucero (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina). Poi Germán Pezzella (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolás Tagliafico (Ajax) e Juan Foyth (Villarreal). Centrocampisti: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro ...

Otto "italiani" nella lista dei convocati del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le sfide contro Paraguay, Uruguay e Peru' in programma ad ottobre e valide per le qualificazioni al Mondiale 2022.