Aquilino Zingaretti | morto il padre di Luca e Nicola

(Di martedì 28 settembre 2021)piangono la morte del. L’attore e il presidente della Regione Lazio, appena un anno fa, avevano perso la madre Emma, per tutti Mimmi. Ad annunciare la morte delè stato, interprete, tra gli altri, dell’ispettore Montalbano. “Stamattina nostrose ne è andato…E’ stato un papà magnifico e un uomo speciale – ha scritto l’attore su Instagram -. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. L'articolo proviene da Italia Sera.

È morto questa mattina, padre di Nicola, presidente della Regione Lazio, e Luca. È l'attore a darne notizia su Instagram: 'Stamattina, nostro padre, se n'è andato. A noi piace ...'Stamattina, nostro padre, se n'è andato' : è con queste parole che inizia il triste annuncio dei figli, l'attore Luca, il presidente della Regione Lazio Nicola e della figlia Angela. Un ...Quando un genitore se ne va non ci sono parole per esprimere la sofferenza. Lo sanno bene Nicola e Luca Zingaretti, che hanno dovuto salutare per sempre il padre, Aquilino. Attore amatissimo uno, per ...A dare l'annuncio è stato suo figlio Luca che scrive un messaggio d'addio per la morte del padre Aquilino Zingaretti, volato in cielo questa mattina ...