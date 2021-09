Antonella Clerici, lo sfogo: “C’era tensione”. Cos’è successo (Di martedì 28 settembre 2021) Antonella Clerici svela alcuni retroscena con momenti di tensione nel dietro le quinte della sua trasmissione È sempre mezzogiorno è ripartito nella sua consueta programmazione autunnale con un’altra stagione. A raccontare tutte le vicende del dietro le quinte è la padrona di casa, Antonella Clerici, che si lascia andare ad uno sfogo a TV Sorrisi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 settembre 2021)svela alcuni retroscena con momenti dinel dietro le quinte della sua trasmissione È sempre mezzogiorno è ripartito nella sua consueta programmazione autunnale con un’altra stagione. A raccontare tutte le vicende del dietro le quinte è la padrona di casa,, che si lascia andare ad unoa TV Sorrisi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

alecattelan : Grazie Antonella Clerici! ?? @antoclerici #DaGrande #Cattelan - AndreaInterNews : 'sta 'notizia' gira da due settimane e aveva rotto la minchia già 15 giorni fa. Ma Antonella Clerici non ha niente… - tw_fyvry : Tana per Alfio che è andato a cercare funghi nel bosco vicino casa di Antonella Clerici... #Esempremezzogiorno - see_lallero : 28 settembre 2020. Oggi, ma un anno fa. L'apertura e la sigla di #esempremezzogiorno con il ritorno in tv di Anto… - zazoomblog : Antonella Clerici la rivelazione “intima” che nessuno si aspettava: fan stupiti - #Antonella #Clerici #rivelazione… -