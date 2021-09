Anticipazioni Chi l’ha visto? del 29 settembre | Laura Ziliani e Giacomo Sartori

(Di martedì 28 settembre 2021) Andrà in onda mercoledì 29una nuova puntata di Chi?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, che si occupa di casi di scomparsa ma anche misteri irrisolti e cold case. Nella puntata di domani sera, la conduttrice parlerà del caso di, la ex vigilessa uccisa dalle figlie per l’eredità. A Chi? il caso diL’appuntamento di domani sera con Chi? sarà incentrato sul caso della ex vigilessa, scomparsa dal bresciano nel maggio scorso e trovata cadavere a luglio. Per l’omicidio della donna sono indagate le due figlie Silvia e Paola, e il fidanzato di una delle due ragazze, Mirto ...

Advertising

LaRonnie_ : Io questo Gioele prima delle anticipazioni neanche sapevo chi fosse perché infatti Maria maga quando entrano saluta… - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: Il 78,82% degli italiani dichiara redditi fino a 29mila euro, corrispondendo di fatto solo il 28,36% di tutta l’IRPEF:… - ItPrevidenziali : RT @PensionieLavoro: Il 78,82% degli italiani dichiara redditi fino a 29mila euro, corrispondendo di fatto solo il 28,36% di tutta l’IRPEF:… - PensionieLavoro : Il 78,82% degli italiani dichiara redditi fino a 29mila euro, corrispondendo di fatto solo il 28,36% di tutta l’IRP… - CorriereCitta : Fuori dal Coro, anticipazioni martedì 28 settembre: chi sono gli ospiti e cosa vedremo stasera in tv #28settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Chi

Il Sussidiario.net

... così da sapere primafarà parte del gruppo. Che si tratti di Microsoft Edge , Google Chrome , ... dedicato alledel software di Redmond.della quale, del resto, erano state già diffuse in città qualche settimana fa, quando ... C'èha notato il ritorno negli uffici di figure politiche che erano assenti da parecchio tempo ...Anticipazioni Love is in the air: prossima puntata martedì 28 settembre. LEGGI ANCHE –> Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio si innamora di tre donne: chi sono. Anticipazioni Love is in the air: punt ...In Love is in the air anticipazioni dal 4 all’8 ottobre viene svelato che Eda le proverà tutte per far tornare la memoria a Serkan. Anticipazioni Love is in the air dal 4 all’8 ottobre: l’inaspettata ...