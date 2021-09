Anticipazioni Beautiful, guerra tra le regine della soap (Di martedì 28 settembre 2021) Anticipazioni Beautiful. Nuove importanti rivelazioni dall’America: le regine della soap sono di nuovo in guerra! Ecco di chi parliamo e quali sono i motivi. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti Anticipazioni. Stavolta in arrivo per noi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 28 settembre 2021). Nuove importanti rivelazioni dall’America: lesono di nuovo in! Ecco di chi parliamo e quali sono i motivi. Laopera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia,torna a sorprenderci con nuove importanti. Stavolta in arrivo per noi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 29 settembre: Liam litiga con Steffy! - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni Usa: Sheila si intrufola di nascosto a casa di Steffy - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2021 - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #29settembre - TwBeautiful : +++ BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PUNTATE ITALIANE +++ In arrivo un carico pieno, pieno di... baci per Steffy.… -