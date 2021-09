Ansia da prestazione dopo il confronto con Thunberg, Cingolani si promuove: “Non c’è Greta che tenga” – Il fuorionda (Di martedì 28 settembre 2021) “Alla fine, al dì là delle chiacchere, abbiamo detto tutti la stessa cosa, no?” Domanda retoricamente Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica, ad un suo collaboratore. “Cioè”, continua il ministro in un fuori onda registrato a margine della conferenza sul clima della Youth4Climate, “io alla fine ho cambiato tutto quello che avevo scritto. I Carbon offset (sistema per lo scambio delle quote di emissioni C02 Ndr) non c’entrano un ca**zo”. “Lei (Greta Ndr)”, risponde il collaboratore, “è stata addirittura meno concreta, cioè neanche una risposta sugli obiettivi. Neanche una risposta sul fatto di dire, facciamo proposte, cioè, una proposta, no?”. A questo punto il Ministro ribatte: “Ha il suo linguaggio”, per poi concludere: “Non c’è Greta che tenga.” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Alla fine, al dì là delle chiacchere, abbiamo detto tutti la stessa cosa, no?” Domanda retoricamente Roberto, Ministro della transizione ecologica, ad un suo collaboratore. “Cioè”, continua il ministro in un fuori onda registrato a margine della conferenza sul clima della Youth4Climate, “io alla fine ho cambiato tutto quello che avevo scritto. I Carbon offset (sistema per lo scambio delle quote di emissioni C02 Ndr) non c’entrano un ca**zo”. “Lei (Ndr)”, risponde il collaboratore, “è stata addirittura meno concreta, cioè neanche una risposta sugli obiettivi. Neanche una risposta sul fatto di dire, facciamo proposte, cioè, una proposta, no?”. A questo punto il Ministro ribatte: “Ha il suo linguaggio”, per poi concludere: “Non c’èche.” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

