Annunciati i giochi gratis di Xbox Live Gold per ottobre 2021

Leggi su gamesandconsoles

(Di martedì 28 settembre 2021) Come ogni mese,ha appena annunciato attraverso il suo blog ufficiale qualiandranno a comporre la scaletta didel servizio. In generale potrebbe non essere un mese incredibile, ma la verità è che Microsoft ha colto nel segno regalando ai giocatori un capolavoro che i veterani del settore non si stancheranno di giocare: Resident Evil Code: Veronica X . Ma non preoccuparti, se quel titolo non è di tuo gusto, come sempre, c’è dell’altro tra cui scegliere. Aero :Disponibile dal 1al 31. Hover :disponibile dal 16al 15 novembre. Castlevania: Harmony of Despair -Disponibile dall’1 al 15. Resident Evil Code: Veronica X -Disponibile dal 16 al 31 ...