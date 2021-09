Anno di prova: formazione da 50 ore complessive: 13 temi da trattare. Ritornano le visite alle scuole innovative. Tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 28 settembre 2021) In arrivo la circolare ministeriale sull'Anno di prova e formazione. Nessuna novità eclatante. Vengono confermate le linee guida del decreto ministeriale n.850 del 2015. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) In arrivo la circolare ministeriale sull'di. Nessuna novità eclatante. Vengono confermate le linee guida del decreto ministeriale n.850 del 2015. L'articolo .

Advertising

chetempochefa : Continua l’anno d’oro per l’Italia nello sport: Elisa Balsamo è la nuova campionessa del Mondo nella prova in linea… - Agenzia_Ansa : Filippo Ganna si conferma campione del mondo di ciclismo nella prova a cronometro. L'azzurro ha bissato il successo… - orizzontescuola : Anno di prova: formazione da 50 ore complessive. Ritornano le visite alle scuole innovative. Le info utili sulla pr… - OBuglio : @77deh Che spettacolo...qualsiasi anno di prova si arrenderebbe... - AniefTorino : In arrivo la circolare Ministeriale sull'anno di formazione e prova neoassunti, ANIEF chiede card docenti anche agl… -