Angelina Jolie e The Weeknd ancora insieme: tutto quello che sappiamo (Di martedì 28 settembre 2021) Angelina Jolie e The Weeknd, è nata una nuova coppia? A scatenare il gossip ci sono vari indizi. L’ultimo: l’attrice e il cantante sono stati paparazzati a Los Angeles all’uscita dal ristorante Giorgio Baldi dove si sono «intrattenuti nel privè per una cena a due durata due ore», come rivela Etonline. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Angelina Jolie e The Weeknd, è nata una nuova coppia? A scatenare il gossip ci sono vari indizi. L’ultimo: l’attrice e il cantante sono stati paparazzati a Los Angeles all’uscita dal ristorante Giorgio Baldi dove si sono «intrattenuti nel privè per una cena a due durata due ore», come rivela Etonline.

Advertising

miaperioddramas : stasera rewatch di Maleficent 2 È sempre un piacere rivedere Angelina Jolie ?? poi il vestito di Elle Fanning/Auro… - GalantoMassimo : Ho capito male o la Incontrada ha dato della 'polletta' ad Angelina Jolie? #Striscialanotizia - lessismoreeee : Ma in che senso Angelina Jolie e The weeknd? - ilmauro85 : @quelloconlat Oddio mio Manco angelina jolie è più secca de sta pizza - extradvrk : Voglio mettere Angelina Jolie come pv -