Andrea Zelletta svela perché uscì dalla Casa del GF Vip 5: il retroscena (Di martedì 28 settembre 2021) perché Andrea Zelletta uscì dalla Casa del GF Vip 5? Ogni lunedì e venerdì, prima e durante il Grande Fratello Vip va in onda il GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Qui non mancano graditi ospiti che si raccontano e commentano insieme alle presentatrici la puntata. Tra questi nell’appuntamento di ieri L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 settembre 2021)del GF Vip 5? Ogni lunedì e venerdì, prima e durante il Grande Fratello Vip va in onda il GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Qui non mancano graditi ospiti che si raccontano e commentano insieme alle presentatrici la puntata. Tra questi nell’appuntamento di ieri L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi: Andrea Zelletta, Vera Gemma, Valeria Angion… - MediasetPlay : Andrea Zelletta in collegamento con noi! Avete domande per lui? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta… - Novella_2000 : Un vippone della scorsa edizione risultò positivo al Covid e venne fatto uscire dalla casa: il retroscena (VIDEO)… - judesolopergs : RT @MediasetPlay: Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi: Andrea Zelletta, Vera Gemma, Valeria Angione, And… - che_barba : @blackestheaart Come la sorpresa per Andrea Zelletta! Annunnciata puntata dopo puntata e MAI realizzata ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Giulio Pretelli è diventato papà (sesso, nome, foto): reazione di Pierpaolo Così rifletteva Pierpaolo, assieme ad Andrea Zelletta, subito dopo aver appreso che sarebbe diventato zio. Giulio Pretelli e Alessia, una relazione che ha bruciato tutte le tappe La relazione tra ...

Giulia Salemi, ex Vippone l'ha bloccata su Instagram: 'Non sta bene! Sono scioccata' A rivelarlo è stata la stessa influencer chiacchierando con Gaia e con l'ex inquilino Andrea Zelletta , anche lui concorrente della passata edizione del GF Vip. Il deejay tarantino ha risposto ad una ...

Andrea Zelletta svela perché uscì dalla Casa del GF Vip 5: il retroscena Novella 2000 Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio, rivelazione inaspettata: “Non sta bene” Giulia ha svelato che Cristiano Malgioglio l’ha bloccata su instagram, un gesto che non è passato inosservato e che ha lasciato perplessa la Salemi – che si è confidata con la sorella di Tommaso Zorzi ...

Giulia Salemi contro Malgioglio: "Non sta bene, sono scioccata" I rapporti tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio sono ancora tesi. Durante l’avventura al GF Vip i due avaveno avuto diverse discussioni e, nonostante lo scorrere del tempo, non sono riusciti a sup ...

Così rifletteva Pierpaolo, assieme ad, subito dopo aver appreso che sarebbe diventato zio. Giulio Pretelli e Alessia, una relazione che ha bruciato tutte le tappe La relazione tra ...A rivelarlo è stata la stessa influencer chiacchierando con Gaia e con l'ex inquilino, anche lui concorrente della passata edizione del GF Vip. Il deejay tarantino ha risposto ad una ...Giulia ha svelato che Cristiano Malgioglio l’ha bloccata su instagram, un gesto che non è passato inosservato e che ha lasciato perplessa la Salemi – che si è confidata con la sorella di Tommaso Zorzi ...I rapporti tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio sono ancora tesi. Durante l’avventura al GF Vip i due avaveno avuto diverse discussioni e, nonostante lo scorrere del tempo, non sono riusciti a sup ...