Andrea Zelletta | “Gli autori del Grande Fratello Vip si arrabbieranno | ma devo dirlo | svuoto il sacco ”

Leggi su biccy

(Di martedì 28 settembre 2021)ieri sera è stato ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party dove ne ha approfittato per svelare – una volta per tutte – come mai l’anno scorso è uscito improvvisamente dalla Casa delVip, per poi rientrare qualche giorno dopo. Era passato un mese e mezzo dall’ingresso nella Casa quando Croccantino venne prelevato e portato fuori. “Sono stato in uno stabile qui vicino, non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute… Ho avuto paura”. Dichiarò una volta rientrato. All’epoca i fan parlavano di ipotetico tampone positivo. Un falso positivo, essendo poi rientrato in Casa senza problemi. “Non è che ci vuole la scienza comunque: il tampone veloce che fanno di solito è uscito positivo ad ...