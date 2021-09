Andrea Piccolo vince il GP Festa del Perdono. Baroncini sfoggia la maglia arcobaleno under 23

(Di martedì 28 settembre 2021)ha vinto il GPdel2021, tradizionale corsa ciclistica internazionale riservata agli23. Il 20enne si è imposto in volata battendo il suo compagno di fuga Antonio Puppio (Qhubeka NextHash), mentre Martin Marcellusi (Mastromarco Sensi FC Nibali, terzo a 37”) ha completato il podio. La gara si è disputata lungo un percorso di 172 km con partenza e arrivo a Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo) e su e giù per le colline toscane (da affrontare lo strappo di Cima Berna per tre volte, poi Tasso, Cima Monticello, Cicogna, ovvero ascese di un chilometro in grado di fare la differenza). Il lombardo è tornato alla vittoria dopo aver avuto dei problemi fisici a inizio stagione, tanto che con la Astana si era accordato per riprendere la stagione a luglio, sempre tra i ...

Andrea Piccolo ha vinto il GP Festa del Perdono 2021, tradizionale corsa ciclistica internazionale riservata agli under 23. Il 20enne si è imposto in volata battendo il suo compagno di fuga Antonio Pu ...Terranuova Bracciolini, 28 settembre 2021 – Dopo il Giro del Valdarno, Andrea Piccolo si è aggiudicato in Toscana anche la Ruota D'Oro-Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale svoltasi a Ter ...