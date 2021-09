Andie MacDowell e Margaret Qualley | mamma e figlia dalla realtà al set

Leggi su amica

(Di martedì 28 settembre 2021)che interpretano. Consapevoli che il loro vero rapporto non è per niente simile a quello che stanno recitando. Eppure si percepisce che c’è qualcosa di vero tra. Che sono le protagoniste di una delle serie più attese di Netflix, Maid. Disponibile da venerdì.con la sua terzogenita,. Che l’ha seguita nella carriera cinematografica. Ora, per la prima volta,dividono lo schermo nella miniserie Netflix, Maid, in onda dal 1 ottobre. Foto Ansa...