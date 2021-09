Amore finito Stare male è normale Ma quando si inizia a stare meglio? Risponde Ester Viola

(Di martedì 28 settembre 2021) Cara, sono contenta di scriverti di nuovo. Ho visto negli ultimi mesi che delle ragazze ti avevano aggiornato sulla loro situazione, dopo un po’ di tempo dalle tue strigliate benevole Lo faccio anche io, anche per dire a me stessa che sta andando tutto un po’. Dovevo impegnarmi a fare un po’ di gavetta, leggere (ne ho divorati di libri da allora) e diventare il mio maggiordomo. Molto tempo è passato dal mio racconto e qualche cambiamento c’è stato: iscritta ad un Master, nuove amicizie (ho incontrato un’amica che ha totalmente sconvolto il mio carattere, credimi, ho cambiato il modo di percepire le cose dopo i suoi racconti), non ho ancora un lavoro nuovo, ma lo sto cercando, pare d’altronde che qualche colloquio sia andato bene. Inoltre, dato l’anno di pandemia ho viaggiato spesso in Italia, ma ho ...

Advertising

EleonoraxCaputo : RT @chiarapierii: Oggi sei diventato un po’ più leggero amore mio e l’ho visto nei tuoi occhi quando ti sei guardato le fasce ed era tutto… - stillvvithyov : RT @chiarapierii: Oggi sei diventato un po’ più leggero amore mio e l’ho visto nei tuoi occhi quando ti sei guardato le fasce ed era tutto… - SVNLEWILL : RT @chiarapierii: Oggi sei diventato un po’ più leggero amore mio e l’ho visto nei tuoi occhi quando ti sei guardato le fasce ed era tutto… - AsiyaMiya : RT @GerberArancio: “Ho provato a fingere che il mio amore per te fosse finito, anche se avrei potuto farlo solo fingendo a me stesso che an… - Zara43245717 : RT @chiarapierii: Oggi sei diventato un po’ più leggero amore mio e l’ho visto nei tuoi occhi quando ti sei guardato le fasce ed era tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Amore finito

Il Sussidiario.net

Il testo della traccia racconta di unormai, conclusasi in maniera gentile e delicata, senza drammi, ma con molta consapevolezza. Il video: Al di là dell'Al di là dell'è un ...... il suo " Star in the star " ènell'occhio del ciclone e non sta registrando gli ascolti ... Augurimio ".Inviate le vostre storie di relazioni difettose, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente “incasinate” a ultraviolet@iodonna.it (e avrete le risposte) Ho visto negli ultimi mesi che delle ...Levante è legata da due anni a Pietro Palumbo, un avvocato palermitano lontano dal mondo dello spettacolo. In una intervista la cantante ha raccontato del loro primo incontro, definendolo "un grandiss ...