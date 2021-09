Amministrative, Boccia: “Destra nel caos, sono disperati” (Di martedì 28 settembre 2021) “Sanno solo provocare e distruggere. Conoscono solo la politica dell’anti. Anti-europei, anti-green pass, anti-tutto. Non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni. sono disperati e tentano di buttarla nel caos”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Caserta ad un’iniziativa elettorale con i parlamentari dem Pina Picierno e Piero De Luca e Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, in sostegno del candidato sindaco Carlo Marino. “Mi rivolgo alle candidate e ai candidati nei consigli comunali di tutti i territori: la Destra farà di tutto per provocarci, noi dobbiamo rispondere con i fatti e con le nostre proposte. Sanità pubblica, scuola pubblica, lotta al consumo del suolo, digitalizzazione e sviluppo sostenibile”. “Questo è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) “Sanno solo provocare e distruggere. Conoscono solo la politica dell’anti. Anti-europei, anti-green pass, anti-tutto. Non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni.e tentano di buttarla nel”. Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Caserta ad un’iniziativa elettorale con i parlamentari dem Pina Picierno e Piero De Luca e Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, in sostegno del candidato sindaco Carlo Marino. “Mi rivolgo alle candidate e ai candidati nei consigli comunali di tutti i territori: lafarà di tutto per provocarci, noi dobbiamo rispondere con i fatti e con le nostre proposte. Sanità pubblica, scuola pubblica, lotta al consumo del suolo, digitalizzazione e sviluppo sostenibile”. “Questo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Boccia Amministrative, Boccia ai candidati PD: "Destra nel caos. non rispondere alle provocazioni" Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Caserta ad un'iniziativa elettorale con i parlamentari dem Pina Picierno e Piero De Luca e ...

