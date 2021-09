Amici, Raimondo Todaro già nella bufera: dure accuse al nuovo professore (Di martedì 28 settembre 2021) Raimondo Todaro, nuovo professore di Amici, è già nella bufera: dure accuse rivolte all’ex professionista di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro è un nuovo professore di Amici: l’annuncio è arrivato nel corso della prima puntata del talent show andata in onda domenica 19 settembre 2021 su Canale 5. Il suo nome era nell’aria, soprattutto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 settembre 2021)di, è giàrivolte all’ex professionista di Ballando con le Stelleè undi: l’annuncio è arrivato nel corso della prima puntata del talent show andata in onda domenica 19 settembre 2021 su Canale 5. Il suo nome era nell’aria, soprattutto L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

flappigirl : Ma avete letto questo articolo su Nunzio? Che arrogante.. - zazoomblog : Amici 2021: Nunzio contro Raimondo Todaro «Mi ha eliminato per ripicca» VIDEO - #Amici #2021: #Nunzio #contro - VelvetMagIta : #Amici21, Nunzio spara a zero su Raimondo Todaro: “Si è vendicato” #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Amici Raimondo Todaro duramente attaccato: “non sei un uomo…” - #Amici #Raimondo #Todaro #duramente - infoitcultura : Amici 21, Nunzio rompe il silenzio: “Raimondo Todaro si é vendicato, non è uomo” -