Amici | clamorosa somiglianza tra madre e figlia | la foto

Leggi su vesuvius

(Di martedì 28 settembre 2021) Nella nuova edizione dimolti telespettatori hanno individuato l’incredibiletra una concorrente e la: i dettagli. Grandeper una delle concorrenti in gara (via web)Questa edizione di21 sta facendo parlare per i figli d’arte al proprio interno. Infatti oltre a Luca D’Alessio, figlio di Gigi, c’è anche Carolina Russi. La cantante in gara èdi una famosa speaker radiofonica, nonchè professoressa di canto della trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre la cantante ha 28 anni e sogna di diventare una popstar dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5. Carolina è ladella splendida Anna Pettinelli, che ha anche partecipato col fidanzato storico all’edizione vip di Temptation Island. Anna non ha ...