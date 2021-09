Amici 2021: Nunzio contro Raimondo Todaro «Mi ha eliminato per ripicca» VIDEO (Di martedì 28 settembre 2021) Nunzio, il ballerino di latino americano, eliminato durante l’ultima puntata di Amici 2021, è sbottato sui social contro il maestro Raimondo Todaro. Il motivo? L’allievo e il maestro si conoscevano già prima di Amici e secondo il ballerino il motivo della sua eliminazione è da cercare in una ruggine del passato. Scopriamo i dettagli. Leggi... Leggi su donnapop (Di martedì 28 settembre 2021), il ballerino di latino americano,durante l’ultima puntata di, è sbottato sui socialil maestro. Il motivo? L’allievo e il maestro si conoscevano già prima die secondo il ballerino il motivo della sua eliminazione è da cercare in una ruggine del passato. Scopriamo i dettagli. Leggi...

