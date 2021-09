“Ama per amare”, presentazione del nuovo album di Frate Massimo Poppiti (Di martedì 28 settembre 2021) Si terrà sabato 2 ottobre alle ore 20.00, presso il chiostro dei Frati Minori Cappuccini sito in Piazza San Francesco a Salerno, la presentazione del nuovo album di Frate Massimo Poppiti “Ama per amare”, il progetto musicale che si propone come contenitore di intense emozioni capaci di toccare la sensibilità di tutti gli ascoltatori. Frate Massimo, dopo il primo disco “Vivi”, decide di rimettersi in gioco con un album capace di raccontare d’amore e amicizia attraverso le sue esperienze di vita. Un mix perfetto di sentimentalismo e positività i cui brani descrivono l’amore attraverso un linguaggio autentico e onesto e che, allo stesso tempo, lancia un messaggio positivo per la vita attraverso il rispetto verso se stessi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) Si terrà sabato 2 ottobre alle ore 20.00, presso il chiostro dei Frati Minori Cappuccini sito in Piazza San Francesco a Salerno, ladeldi“Ama per”, il progetto musicale che si propone come contenitore di intense emozioni capaci di toccare la sensibilità di tutti gli ascoltatori., dopo il primo disco “Vivi”, decide di rimettersi in gioco con uncapace di raccontare d’amore e amicizia attraverso le sue esperienze di vita. Un mix perfetto di sentimentalismo e positività i cui brani descrivono l’amore attraverso un linguaggio autentico e onesto e che, allo stesso tempo, lancia un messaggio positivo per la vita attraverso il rispetto verso se stessi ...

