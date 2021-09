Ama: Municipio XIV, completato posizionamento 4mila nuovi cassonetti (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – nuovi contenitori stradali per garantire maggiore fruibilità nel conferimento dei rifiuti e migliorare il decoro, nel rispetto delle normative europee. In XIV Municipio AMA ha completato il piano operativo di posizionamento dei 3.936 nuovi cassonetti (1.029 da 1.100 litri e 2.907 da 2.400 litri). Il programma di sostituzione e integrazione dei contenitori, predisposto dall’azienda in coordinamento con Roma Capitale e messo in atto attraverso l’utilizzo di squadre dedicate e mezzi speciali, era stato avviato nello scorso mese di luglio. I nuovi contenitori stradali si caratterizzano per la nuova colorazione e simbologia, così come stabilito dalla Norma UNI 1168: colore giallo per plastica e metalli (non più blu), colore blu per la carta (non più bianco), mentre ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma –contenitori stradali per garantire maggiore fruibilità nel conferimento dei rifiuti e migliorare il decoro, nel rispetto delle normative europee. In XIVAMA hail piano operativo didei 3.936(1.029 da 1.100 litri e 2.907 da 2.400 litri). Il programma di sostituzione e integrazione dei contenitori, predisposto dall’azienda in coordinamento con Roma Capitale e messo in atto attraverso l’utilizzo di squadre dedicate e mezzi speciali, era stato avviato nello scorso mese di luglio. Icontenitori stradali si caratterizzano per la nuova colorazione e simbologia, così come stabilito dalla Norma UNI 1168: colore giallo per plastica e metalli (non più blu), colore blu per la carta (non più bianco), mentre ...

