Alloggi per padri separati a Bergamo | accolta la proposta della Lega

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 settembre 2021). Tutti concordi: aserve una struttura per accogliere temporaneamente i. Lo ha chiesto il consigliere leghista Stefano Rovetta attraverso un ordine del giorno presentato durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì sera: “Quella deiè una problematica che spesso non viene presa in considerazione ma che purtroppo esiste. In alcuni casi si verificano delle situazioni in cui isi ritrovano in difficoltà economiche tali da non riuscire a garantire il mantenimento dei figli e, spesso, nemmeno la propria sopravvivenza in modo dignitoso. Sono diversi gli uomini in queste condizioni che, come raccontato dalle cronache, si ritrovano a vivere per strada e ad appoggiarsi ai servizi per persone indigenti. Chiedo quindi di ...