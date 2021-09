Allerta meteo: nubifragi, grandine e raffiche di vento. Quando e le regioni più a rischio (Di martedì 28 settembre 2021) ... ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 28 settembre 2021) ... ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui ...

Advertising

DPCgov : ?? ?? #allertaGIALLA domani, lunedì #27settembre, in 7 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i live… - DPCgov : ?? Lunedì #20settembre ???? #allertaARANCIONE su parte della Lombardia. ???? #allertaGIALLA in Veneto e Lombardia. ?? C… - CentroMeteoITA : #METEO - Cavo PERTURBATO in transito con PIOGGE e #TEMPORALI in #ITALIA: scatta l'#ALLERTA della Protezione Civile - infoitinterno : Meteo in peggioramento: allerta gialla sul Lecchese - infoitinterno : Meteo in peggioramento: allerta gialla su Lecchese, Brianza e Bergamasca -