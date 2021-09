Allerta meteo Mercoledì: forti temporali su Lombardia e Piemonte (Di martedì 28 settembre 2021) Allerta meteo Mercoledì: temporali su Piemonte e Lombardia, tutte le regioni a rischio Allerta gialla domani, Mercoledì 29 settembre, in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia. L’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa nord-occidentale causerà un peggioramento delle condizioni sul Nord-Ovest. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021)su, tutte le regioni a rischiogialla domani,29 settembre, in Calabria e su settori die Sicilia. L’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa nord-occidentale causerà un peggioramento delle condizioni sul Nord-Ovest. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica

