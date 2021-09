Allegri può sorridere: Rabiot torna ad allenarsi con la squadra in vista del Chelsea (Di martedì 28 settembre 2021) Buone notizie dai campi della Continassa per i tifosi juventini. In una settimana dove si è dovuto metabolizzare la pessima notizia degli infortuni di Dybala e Morata, finalmente arriva un ristabilito a disposizione di Allegri. Infatti il francese Adrien Rabiot sembrerebbe essersi ripreso dai fastidi muscolari lamentati nelle scorse giornate e oggi si è allenato insieme al resto della squadra. Il centrocampista era rimasto a casa per la partita vinta contro la Sampdoria, ma adesso sembrerebbe poter ritornare tra i convocati in vista dell’impegno di domani contro il Chelsea all’Allianz Stadium L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) Buone notizie dai campi della Continassa per i tifosi juventini. In una settimana dove si è dovuto metabolizzare la pessima notizia degli infortuni di Dybala e Morata, finalmente arriva un ristabilito a disposizione di. Infatti il francese Adriensembrerebbe essersi ripreso dai fastidi muscolari lamentati nelle scorse giornate e oggi si è allenato insieme al resto della. Il centrocampista era rimasto a casa per la partita vinta contro la Sampdoria, ma adesso sembrerebbe poter rire tra i convocati indell’impegno di domani contro ilall’Allianz Stadium L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

