Allegri: “Mi aspetto molto da Chiesa. Bonus in caso di vittoria Champions? Certo che ce l’ho” (Di martedì 28 settembre 2021) Massimiliano Allegri ha presentato la gara di domani con il Chelsea. Questi altri passaggi della sua conferenza stampa: “Quando un giocatore è alla Juventus, è difficile possa essere discusso. La differenza nelle carriere dei giocatori passa da quello che hanno nella testa, dall’obiettivo personale al servizio della squadra e dalla cattiveria con cui si allenano, con cui tirano in porta, con cui passano, con cui difendono. La carriera passa da questo: sono dettagli che fanno la differenza. Quanti giocatori bravi si sono persi? Gli mancava un pezzetto. Io fossi Rabiot sarei arrabbiato con me stesso: è al terzo anno in Italia, in due anni ha segnato poco. Non esiste, mi arrabbierei con me stesso. In questa stagione migliorerà su questi dettagli”.Su Arthur “E’ ancora molto indietro. Sono stati fatti dei test: nella sosta faremo due amichevoli, proveremo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Massimilianoha presentato la gara di domani con il Chelsea. Questi altri passaggi della sua conferenza stampa: “Quando un giocatore è alla Juventus, è difficile possa essere discusso. La differenza nelle carriere dei giocatori passa da quello che hanno nella testa, dall’obiettivo personale al servizio della squadra e dalla cattiveria con cui si allenano, con cui tirano in porta, con cui passano, con cui difendono. La carriera passa da questo: sono dettagli che fanno la differenza. Quanti giocatori bravi si sono persi? Gli mancava un pezzetto. Io fossi Rabiot sarei arrabbiato con me stesso: è al terzo anno in Italia, in due anni ha segnato poco. Non esiste, mi arrabbierei con me stesso. In questa stagione migliorerà su questi dettagli”.Su Arthur “E’ ancoraindietro. Sono stati fatti dei test: nella sosta faremo due amichevoli, proveremo ...

Advertising

juventusfc : ???? Allegri: «Mi aspetto da @federicochiesa che continui come sta facendo, e cresca ancora. L'Europeo lo ha messo in… - Romanito_21 : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Mi aspetto da @federicochiesa che continui come sta facendo, e cresca ancora. L'Europeo lo ha messo in una con… - Fprime86 : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Mi aspetto da @federicochiesa che continui come sta facendo, e cresca ancora. L'Europeo lo ha messo in una con… - TommasoCeleri : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Mi aspetto da @federicochiesa che continui come sta facendo, e cresca ancora. L'Europeo lo ha messo in una con… - juventino778 : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Mi aspetto da @federicochiesa che continui come sta facendo, e cresca ancora. L'Europeo lo ha messo in una con… -