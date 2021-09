Allegri “Con il Chelsea potrei stravolgere la formazione” (Di martedì 28 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Domani voglio vedere una partita tecnicamente ‘pulità, dovremo aver pazienza ma anche il gusto di giocare queste sfide. E’ una gara internazionale e loro sono solidi fisicamente e organizzati: ci vuole una buona partita dal punto di vista della tecnica”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions con il Chelsea. “Sarà una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea è campione d’Europa, una formazione solida, fisica, ma anche tecnica, forte in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una gara di alto livello, servirà attenzione, precisione e concentrazione”, ha sottolineato Allegri. “Domattina deciderò la formazione, abbiamo fatto un buon allenamento, a parte Ramsey ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Domani voglio vedere una partita tecnicamente ‘pulità, dovremo aver pazienza ma anche il gusto di giocare queste sfide. E’ una gara internazionale e loro sono solidi fisicamente e organizzati: ci vuole una buona partita dal punto di vista della tecnica”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Massimilianoalla vigilia della sfida di Champions con il. “Sarà una bella partita tra due grandi squadre. Ilè campione d’Europa, unasolida, fisica, ma anche tecnica, forte in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una gara di alto livello, servirà attenzione, precisione e concentrazione”, ha sottolineato. “Domattina deciderò la, abbiamo fatto un buon allenamento, a parte Ramsey ...

