Alla fine anche Telegram ha detto basta a "Basta Dittatura" (Di martedì 28 settembre 2021) Telegram era diventata la chat ufficiale dei no vax (anche nella loro declinazione "no Green Pass). Ora, però, l'applicazione di messaggistica istantanea alternativa a Whatsapp, ha deciso di mettere a freno la loro propaganda fatta di narrazioni sbagliate r prive di riscontri con la realtà. Il canale "Basta Dittatura", infatti, è stato ufficialmente chiuso nella giornata di ieri, provocando la reazione sconvolta di chi pensava di aver trovato il Santo Graal delle app senza "controllo". Basta Dittatura, Telegram chiude il canale di comunicazione dei no vax Come spiega Giornalettismo, la decisione è arrivata proprio dal capo di Telegram che, rispondendo ad alcuni commenti sul suo canale, ha spiegato: "Questo canale e la ...

