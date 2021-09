Alla deriva la Borsa americana

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Tele) – Giornata nera per ladi New York, che affonda con una discesa dell’1,69%; complice l’rme inflazione lanciato dal Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l’S&P-500, che retrocede a 4.349 punti, ritracciando del 2,13%. Depresso il Nasdaq 100 (-2,87%); come pure, in netto peggioramento l’S&P 100 (-2,25%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-2,93%), informatica (-2,78%) e beni di consumo secondari (-2,21%). In questa pessima giornata per ladi New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si registrano su Microsoft, che ottiene -3,12%. ...