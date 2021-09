Alitalia, il corteo a Roma dei lavoratori con le maschere della Casa di Carta: “Assunzione per tutti e contratto nazionale collettivo” – Video (Di martedì 28 settembre 2021) Alcune centinaia di lavoratori di Alitalia tra le vie del centro in segno di protesta. Gli operatori della compagnia aerea in corteo dai Fori Imperiali a Piazza Santi Apostoli hanno criticato il manager Altavilla e la gestione del dossier da parte del governo. “È una resistenza, dobbiamo resistere per i nostri diritti. Flash mob? Speriamo di ottenere il contratto nazionale collettivo che vogliono stralciare. Voglio la salvaguardia dei dipendenti”. Per la giornata di venerdì è previsto un incontro durante il quale verrà discusso il tema riguardante gli ammortizzatori sociali. “È una rivoluzione come nella Casa di Carta. È una rivoluzione contro chi vuole cancellare i nostri diritti. Non possiamo permetterlo. Lottiamo per i diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Alcune centinaia diditra le vie del centro in segno di protesta. Gli operatoricompagnia aerea indai Fori Imperiali a Piazza Santi Apostoli hanno criticato il manager Altavilla e la gestione del dossier da parte del governo. “È una resistenza, dobbiamo resistere per i nostri diritti. Flash mob? Speriamo di ottenere ilche vogliono stralciare. Voglio la salvaguardia dei dipendenti”. Per la giornata di venerdì è previsto un incontro durante il quale verrà discusso il tema riguardante gli ammortizzatori sociali. “È una rivoluzione come nelladi. È una rivoluzione contro chi vuole cancellare i nostri diritti. Non possiamo permetterlo. Lottiamo per i diritti ...

