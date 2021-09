Alitalia, flash mob contro il piano Ita: “Siete come la Casa di Carta” (Di martedì 28 settembre 2021) A venti giorni dall’atteso decollo dei primi voli Ita, il 15 ottobre, la compagnia aerea pubblica che sostituirà Alitalia non sembra ancora pronta. Oggi 28 settembre i lavoratori Alitalia hanno effettuato un flash mob in centro a Roma per protestare contro le scelte della nuova azienda guidata da Alfredo Altavilla. Ita, infatti, non intende dar seguito alla richiesta di contrattazione collettiva e ha fatto sapere che assumerà i vecchi dipendenti Alitalia a chiamata, in base al regolamento aziendale. “Taglieranno del 38% gli stipendi” è l’allarme lanciato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali. Alitalia, la protesta a Roma Per stigmatizzare un atteggiamento che ritiene inaccettabile, un centinaio di persone si è mosso stamani in corteo dal Colosseo a piazza Ss. Apostoli, i ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) A venti giorni dall’atteso decollo dei primi voli Ita, il 15 ottobre, la compagnia aerea pubblica che sostituirànon sembra ancora pronta. Oggi 28 settembre i lavoratorihanno effettuato unmob in centro a Roma per protestarele scelte della nuova azienda guidata da Alfredo Altavilla. Ita, infatti, non intende dar seguito alla richiesta di contrattazione collettiva e ha fatto sapere che assumerà i vecchi dipendentia chiamata, in base al regolamento aziendale. “Taglieranno del 38% gli stipendi” è l’allarme lanciato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali., la protesta a Roma Per stigmatizzare un atteggiamento che ritiene inaccettabile, un centinaio di persone si è mosso stamani in corteo dal Colosseo a piazza Ss. Apostoli, i ...

Agenzia_Ansa : Corteo dei lavoratori di Alitalia in centro a Roma, per protestare contro le scelte di Ita. Un centinaio di lavorat… - infoiteconomia : Alitalia, flash mob dei lavoratori con le maschere della serie Tv 'La casa di Carta' - andreastoolbox : Alitalia, flash mob dei lavoratori con le maschere della serie Tv 'La casa di Carta' - Rai News… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Corteo dei lavoratori di Alitalia in centro a Roma, per protestare contro le scelte di Ita. Un centinaio di lavoratori si… - FITCISLLAZIO : #Alitalia, oggi flash mob 'L' aereo di carta'. Il video!!! -