Alberto di Monaco (senza Charlène) tra Carolina e Sharon Stone

(Di martedì 28 settembre 2021) Charlène Wittstock resta bloccata in Sudafrica a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a subire diversi interventi chirurgici ma nel Principato di Monaco la vita va avanti. Il Planetary Health Gala, l’evento annuale di raccolta fondi per le associazioni dedite alla tutela dell’ecosistema, fiore all’occhiello della Fondazione Principe Alberto, è andato comunque in scena e stavolta ha avuto per cornice il salone del Palazzo dei Principi di Monaco. Dove Alberto e sua sorella Carolina hanno fatto il loro ingresso assieme a una splendida Sharon Stone di viola vestita, per essere poi raggiunti al photocall da un altro divo di Hollywood, Orlando Bloom.