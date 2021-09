Albano e Romina postano una foto mentre mangiano un gelato insieme | i fan sono in delirio

(Di martedì 28 settembre 2021)Carrisi lo conosciamo tutti per essere il noto cantante di Cellino San Marco. Da sempre è stato al centro del gossip per via della sua vita privata. Sappiamo infatti che ha avuto una storia d’amore molto intensa e anche molto passionale conPower, dalla quale ha avuto quattro figli. Poi purtroppo le cose nonandate bene tra di loro e la coppia è giunta al divorzio. Dopo un po’ di tempo, Al Bano poi si è rifatto una vita al fianco di Loredana Lecciso, la showgirl pugliese dalla quale ha avuto altri due figli. Adesso finalmente tra loro sembra sia tornato il sereno. Casa è accaduto tra i due?Carrisi ePower, i fan sognno ancora un ritorno di fiamma tra i due I fan diperò non fanno altro che sperare che tra i ...

Advertising

dvrlingkenobi : RT @justcallme_sug: Se Lævante partorisse a Sanremo assisteremmo a delle scene tipo Amadeus con la voce strozzata che urla 'C'È UN DOTTORE… - Spettrocoli : RT @justcallme_sug: Se Lævante partorisse a Sanremo assisteremmo a delle scene tipo Amadeus con la voce strozzata che urla 'C'È UN DOTTORE… - KikixxxxYoyo : #Libertà #Libertà #Libertà #Libertà #Libertà Libertà ?? Albano & Romina Power ~Testo 5 apr. 2019… - lrlamentina : RT @justcallme_sug: Se Lævante partorisse a Sanremo assisteremmo a delle scene tipo Amadeus con la voce strozzata che urla 'C'È UN DOTTORE… - ria_withoutanR : RT @justcallme_sug: Se Lævante partorisse a Sanremo assisteremmo a delle scene tipo Amadeus con la voce strozzata che urla 'C'È UN DOTTORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Romina

Ma alle dichiarazioni dirisponde così: "Traduci la parola 'amore', che in inglese significa anche affetto. Ora lei è la mia migliore amica, c'è un rispetto che supera l'amore. Ma la ...Dopo l'incontro conha dato il via anche alla sua carriera da cantante. Con l'attuale ex marito ha partecipato a due Eurovision Song Contest nel 1976 a L'Aia con "We'll Live It All ...Adesso finalmente tra loro sembra sia tornato il sereno. Casa è accaduto tra i due? Albano Carrisi e Romina Power, i fan sognno ancora un ritorno di fiamma tra i due I fan di Albano e Romina però non ...Al Bano nonno tris: "Appena ho saputo che era nata la mia nuova nipotina sono esploso di gioia" Si è raccontato con una breve intervista pubblicata sulle ...